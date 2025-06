Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, missione per Xhaka”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus: chiede tre rinforzi sul mercato per essere competitivi. Il primo obiettivo è l'attaccante Victor Osimhen. Stanotte, intanto, alle 03:00 ora italiana, i bianconeri esordiranno nel Mondiale per Club negli U.S.A. sfidando l'Al-Ain (Emirati Arabi Uniti).