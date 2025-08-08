Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, missione Hojlund”

E Dušan Vlahović? Sembra che la Juventus voglia offrire anche il suo cartellino al Newcastle per provare a prendere Sandro Tonali. Mentre l'Inter ritrova il vero Hakan Çalhanoğlu, c'è Urbano Cairo, Presidente del Torino, che gongola per essere riuscito a portare in granata Giovanni 'Cholito' Simeone, attaccante argentino, dal Napoli.
Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, è tra i candidati come miglior allenatore al Pallone d'Oro 2025: nella lista dei 30 giocatori finalisti, soltanto un italiano, ovvero Gianluigi Donnarumma (PSG).
