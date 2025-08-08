Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, missione Hojlund"

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, missione Hojlund'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 8 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 8 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'inizio della trattativa tra Manchester United e Milan per Rasmus Højlund: con l'arrivo di Benjamin Šeško, i 'Red Devils' possono cedere - anche in prestito - il danese ex Atalanta. Negoziati ufficialmente iniziati ieri in Inghilterra.

E Dušan Vlahović? Sembra che la Juventus voglia offrire anche il suo cartellino al Newcastle per provare a prendere Sandro Tonali. Mentre l'Inter ritrova il vero Hakan Çalhanoğlu, c'è Urbano Cairo, Presidente del Torino, che gongola per essere riuscito a portare in granata Giovanni 'Cholito' Simeone, attaccante argentino, dal Napoli.

Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, è tra i candidati come miglior allenatore al Pallone d'Oro 2025: nella lista dei 30 giocatori finalisti, soltanto un italiano, ovvero Gianluigi Donnarumma (PSG).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 8 agosto 2025

