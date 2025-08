Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, che crede nelle chance di Scudetto dei bianconeri. I quali, intanto, sul fronte mercato, cedono Timothy Weah all'Olympique Marsiglia per 18 milioni di euro.