Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Jashari o mai più”

In alto, sopra la testata, l'ultima evoluzione della trattativa tra Bruges e Milan per Ardon Jashari: i rossoneri salgono a 35 milioni di euro di parte fissa, si può chiudere. Parla Youssouf Fofana: subito lodi per mister Massimiliano Allegri. Il Napoli di Antonio Conte pensa a Raheem Sterling del Chelsea come rinforzo per le corsie esterne in attacco.