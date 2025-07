Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 6 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Ardon Jashari, classe 2002, centrocampista svizzero di origini macedoni che è a un passo dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato: non va in ritiro con il Bruges, presto sarà rossonero. Per l'attacco, il Diavolo coltiva la suggestione Dušan Vlahović della Juventus.