Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 21 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è infatti al lavoro per chiudere due colpi: il centrocampista Ardon Jashari (Bruges) e il terzino sinistro Pervis Estupiñán (Brighton). L'allenatore Massimiliano Allegri li aspetta entrambi in tournée in Asia.