Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 12 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di calciomercato, con il Milan a un passo da Archie Brown, classe 2002, terzino sinistro inglese di origine giamaicana in forza ai belgi del Gent. Sembrava quasi salito sull'aereo che lo avrebbe portato in Turchia, dal Fenerbahçe, ma ora è più vicino al Diavolo.