Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan Hojlund per la prima!

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 15 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato. Inter, ecco Manu Koné. Milan e Juventus: Hojlund e Kolo per la prima! Napoli in ansia per Lukaku. Coppa Italia e Serie A, inizia la stagione. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.