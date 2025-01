Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Giménez all’ultimo bonus”

Spazio, poi, al calcio. Ieri sera, al 'Maradona', il Napoli di Antonio Conte ha battuto 2-1, in rimonta, la Juventus di Thiago Motta nel big match del sabato della 22^ giornata della Serie A 2024-2025. Prima rete in bianconero per il nuovo arrivo, Randal Kolo Muani. Poi, nella ripresa, le reti di André-Frank Zambo Anguissa e Romelu Lukaku (su calcio di rigore) per la capolista.

Oggi, alle ore 18:00, l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo a Lecce con la coppia d'attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martínez e sa di non dover sbagliare per mantenere il passo degli azzurri. Anche perché l'Atalanta, vittoriosa 1-2 sul campo del Como (anche lei in rimonta) grazie alla doppietta di Mateo Retegui, non sembra voler mollare così facilmente.

Si parla, poi, del Milan che, alle ore 12:30, riceverà a 'San Siro' il Parma per accorciare le distanze in classifica sul quarto posto. Ma che, intanto, pensa anche al calciomercato e all'acquisto del bomber del Feyenoord, il messicano Santiago Giménez. C'è già un'offerta al rialzo per convincere gli olandesi.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 26 gennaio 2025