Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Gimenez: ‘Sono un Diavolo'”

'La Gazzetta dello Sport' apre con l'attesissima sfida tra Milan e Roma, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2024/2025, in cui per i rossoneri potrebbe scendere in campo, a gara in corso, il nuovo acquisto Santiago Gimenez. Spazio poi all'Inter, che affronterà la Fiorentina per fare uno scatto in classifica dopo il pareggio con il Diavolo, ma anche alle pagelle di questa sessione di calciomercato. Nella parte bassa, poi, si parla della medaglia d'oro conquistata dall'Italia nel Team Event ai Mondiali di Sci Alpino 2025 a Saalbach.