Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Feyenoord, vai Giménez!”

In alto, sotto la testata, si parla delle partite di ritorno dei playoff della Champions League 2024-2025 in programma. Milan-Feyenoord, alle ore 18:45, con i rossoneri che si affideranno all'ex di turno, Santiago Giménez, per cercare di ribaltare lo 0-1 incassato all'andata in Olanda. Poi, Atalanta-Bruges, alle ore 21:00, con la 'Dea' chiamata rimontare dal k.o per 1-2 rimediato in Belgio.