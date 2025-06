La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 17 giugno 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, direttamente dagli Stati Uniti d'America dove stanotte, alle 03:00 ora italiana, i nerazzurri di Cristian Chivu debutteranno nel Mondiale per Club sfidando i messicani del Monterrey.