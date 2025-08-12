Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, De Winter e Athekame”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 12 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il caso Gianluigi Donnarumma al PSG. Il portiere italiano, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, messo fuori rosa a Parigi in assenza del rinnovo. Un bel danno per la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Il futuro dell'estremo difensore tra Chelsea e Manchester United.

In alto, poi, sotto la testata, due spinosi casi di calciomercato dell'estate 2025, ovvero Ademola Lookman e Dušan Vlahović. L'Atalanta vorrebbe tenere l'attaccante nigeriano, ma lui pensa ancora di andare all'Inter. Il bomber serbo, in mancanza di offerte concrete, potrebbe rimanere alla Juventus per un'altra stagione, anche come terza scelta per l'attacco, andando via a parametro zero dal 1° luglio 2026.

Doppio colpo del Milan, che prende il difensore centrale Koni De Winter dal Genoa e il terzino destro Zachary Athekame dallo Young Boys. Potrebbe, poi, arrivare anche l'attaccante Rasmus Højlund del Manchester United alla corte di Massimiliano Allegri. Il danese sembra, però, perplesso e Arrigo Sacchi lo stronca così in un intervento sulla 'rosea': "Il Diavolo non si rifiuta, non è Marco van Basten".

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 12 agosto 2025

