Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, De Winter e Athekame”

In alto, poi, sotto la testata, due spinosi casi di calciomercato dell'estate 2025, ovvero Ademola Lookman e Dušan Vlahović. L'Atalanta vorrebbe tenere l'attaccante nigeriano, ma lui pensa ancora di andare all'Inter. Il bomber serbo, in mancanza di offerte concrete, potrebbe rimanere alla Juventus per un'altra stagione, anche come terza scelta per l'attacco, andando via a parametro zero dal 1° luglio 2026.
Doppio colpo del Milan, che prende il difensore centrale Koni De Winter dal Genoa e il terzino destro Zachary Athekame dallo Young Boys. Potrebbe, poi, arrivare anche l'attaccante Rasmus Højlund del Manchester United alla corte di Massimiliano Allegri. Il danese sembra, però, perplesso e Arrigo Sacchi lo stronca così in un intervento sulla 'rosea': "Il Diavolo non si rifiuta, non è Marco van Basten".
