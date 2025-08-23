PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan con Modric. Tre visite mediche per Boniface

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 23 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 23 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la ripartenza della Serie A. Fateci divertire. Milan con Modric. Tre visite mediche per Boniface. Conte difende lo Scudetto. La Juve rischia di perdere Kolo Muani, spunta Openda. Il pensiero di Vieri sul campionato. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

