Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Denzel Dumfries, laterale olandese dell'Inter. Secondo lui, con Cristian Chivu in panchina i nerazzurri hanno nuove idee e nuove energie: vogliono riprovare subito la scalata verso la Champions League appena fallita.