Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, anche Joao Felix”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 4 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ultimo, folle giorno di calciomercato invernale condotto dal Milan. Tre acquisti 'last minute' per i rossoneri, dopo gli arrivi di Kyle Walker e Santiago Giménez. Presi, infatti, anche Joao Felix (Chelsea), Warren Bondo (Monza) e Riccardo Sottil (Fiorentina). Via, invece, Ismaël Bennacer (Olympique Marsiglia) e Noah Okafor (Napoli).