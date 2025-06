Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Allegri spinge per Xhaka”

In alto, sotto la testata, si parla di Inter e Juventus, impegnate al Mondiale per Club negli U.S.A.. In casa nerazzurra, Cristian Chivu vuole lanciare titolare Davide Frattesi, anche perché su Hakan Çalhanoğlu c'è il forte pressing del Galatasaray. In casa bianconera, Randal Kolo Muani parte davanti a Dušan Vlahović nelle gerarchie di Igor Tudor, mentre Andrea Cambiaso dichiara di stare bene alla Juve.