Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Allegri divide Capello e Sacchi”

Si parla, poi, in alto sotto la testata, del doppio tocco sul rigore di Julián Álvarez nel derby di Madrid in Champions League, che porterà la UEFA a riscrivere, in parte, la regola. Ma anche delle convocazioni di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, per le imminenti sfide in Nations League contro la Germania. Saranno chiamati Cesare Casadei (Torino) e Mattia Zaccagni (Lazio).