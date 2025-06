Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Allegri chiama Rabiot”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della rivoluzione in atto al Milan in questo calciomercato estivo. La cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City porta 72 milioni di euro e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri vorrebbe portare ora in rossonero il suo pupillo Adrien Rabiot. C'è anche l'accordo per Luka Modrić. Con Mike Maignan che vuole andare al Chelsea, è Mile Svilar l'obiettivo del Diavolo per la porta.