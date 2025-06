Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 12 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla delle mosse di calciomercato del Milan di Massimiliano Allegri per la difesa: in programma un incontro a Londra con l'Arsenal. Obiettivo dei rossoneri, sostituire i partenti Malick Thiaw e Theo Hernández con Jakub Kiwior e Oleksandr Zinchenko.