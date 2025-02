Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, al Diavolo i 4 assi”

L'Atalanta, a soli 3 punti dalla vetta della classifica in campionato, pensa allo Scudetto e rilancia le proprie ambizioni in questo finale di stagione. La Juventus, quarta in graduatoria da sola, vuole affinare l'intesa in attacco tra Randal Kolo Muani e Dušan Vlahović per poter blindare l'ultimo piazzamento utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.