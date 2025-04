Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan a Venezia, c’è ancora Jovic”

Le ultime 5 giornate di campionato saranno decisive. Oggi, alle ore 15:00 , in campo a 'San Siro' Inter-Roma , con i nerazzurri guidati in attacco dalla coppia Lautaro Martínez-Marko Arnautovic . In serata, alle ore 20:45 , al 'Maradona', ecco Napoli-Torino . Lutto nel mondo del calcio: scomparso a 84 anni il brasiliano Jair , la 'freccia' della grande Inter di Helenio Herrera : aveva giocato anche nella Roma.

Il Milan, in uno dei due 'lunch match' di giornata (ore 12:30) in casa del Venezia presenterà ancora Luka Jović in attacco, mentre il Lecce giocherà regolarmente a Bergamo stasera contro l'Atalanta nonostante il dolore per la morte improvvisa del suo fisioterapista. In Juventus-Monza delle ore 18:00 il tecnico bianconero Igor Tudor si affiderà a Kenan Yıldız per i punti Champions.