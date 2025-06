C'è il rischio che Spalletti salti. Chi al suo posto? Per la 'rosea', più Stefano Pioli di Claudio Ranieri sulla panchina azzurra. Spazio, poi, al calciomercato: il Milan, che sta per cedere il suo portiere Mike Maignan al Chelsea, punta Mile Svilar della Roma. L'Inter sta provando a chiudere subito per Ange-Yoan Bonny del Parma, mentre il Napoli sta per cedere Victor Osimhen all'Al-Hilal per 75 milioni di euro.