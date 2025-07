Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 29 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della trattativa che potrebbe portare Ademola Lookman dall'Atalanta all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Atteso in giornata il rilancio dei meneghini: potrebbero essere decisivi i bonus nell'operazione.