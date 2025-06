Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juventus, Yildiz da 10”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-1 con cui la Juventus di Igor Tudor ha spazzato via i marocchini del Wydad Casablanca al Mondiale per Club. Protagonista assoluto, il gioiello turco Kenan Yıldız, autore di una doppietta e di un autogol procurato. A segno anche Dušan Vlahović su calcio di rigore.