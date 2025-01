Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve e Milan, Champions salvatutto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 20 gennaio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria, 3-1, dell'Inter di Simone Inzaghi a 'San Siro' contro l'Empoli di Roberto D'Aversa nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2024-2025. Reti di Lautaro Martínez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram, tutte nella ripresa, per abbattere le resistenze dei toscani.