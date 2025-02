Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Joao Felix: ‘Io come Kaká'”

Quest'ultimo turno di campionato ha visto gli arbitri andare in totale caos. Errori, gravi, su tutti i campi. Il Milan scrive all'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) chiedendo più rispetto. Intanto, ieri, è stato presentato João Félix, giunto in prestito secco dal Chelsea ma con tanta voglia di rimanere in rossonero anche in futuro.