Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Jashari vuole il Milan”

L' Inter ferma la cessione di Hakan Çalhanoğlu ai turchi del Galatasaray , imbastisce un piano per prendere Giovanni Leoni dal Parma e spedisce Valentín Carboni in prestito secco al Genoa . Il Galatasaray si 'consola' prelevando dal Napoli , dopo l'iniziale stagione in prestito, Victor Osimhen . Stavolta a titolo definitivo.

Il bomber nigeriano costerà 75 milioni di euro, pagabili dal club di İstanbul in 5 anni. Il Bruges dice di 'no' all'offerta del Milan per Ardon Jashari, ma il centrocampista vuole fortemente vestire la maglia rossonera. Mondiale per Club, PSG in finale contro il Chelsea dopo aver battuto per 4-0 il Real Madrid.