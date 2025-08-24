Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: il Milan non c’è. Si cerca il bomber
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: il Milan non c’è. Si cerca il bomber
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Il Milan non c'è. Brutta sconfitta contro la Cremonese. Il club alla ricerca di un bomber top. Napoli alle stelle. Inter, super coppia da rivincita. La Roma vince col Bologna. Juventus con Yildiz e David. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA