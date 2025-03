Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan di Allegri: Leao sì, Felix no”

Spazio, poi, agli impegni delle italiane in Europa League e Conference League. Alle ore 18:45 si disputeranno Athletic Bilbao-Roma e Lazio-Viktoria Plzeň: le romane partono dal vantaggio per 2-1 conseguito nel match di andata. Invece, alle ore 21:00, in Fiorentina-Panathinaikos i viola dovranno vincere per forza per ribaltare la sconfitta per 3-2 maturata in Grecia.