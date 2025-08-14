Prima pagina Gazzetta dello Sport: Hojlund verso il si al Milan

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter. Colpi da Scudetto per Chivu. Hojlund verso il si al Milan. Juventus: Vlahovic, fischi di addio. Donnarumma aspetta Guardiola, il PSG vince la Supercoppa in rimonta. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
