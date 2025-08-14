PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: Hojlund verso il si al Milan

Prima pagina Gazzetta dello Sport: Hojlund verso il si al Milan

Prima pagina Gazzetta dello Sport: Hojlund verso il si al Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter. Colpi da Scudetto per Chivu. Hojlund verso il si al Milan. Juventus: Vlahovic, fischi di addio. Donnarumma aspetta Guardiola, il PSG vince la Supercoppa in rimonta. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

