Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Hojlund, scatto Milan”

Per la squadra di Antonio Conte, al posto di Romelu Lukaku infortunato (il gigante belga ha deciso di non farsi operare), ora spunta la possibilità Tolu Arokodare del Genk. Bel colpo dell'Atalanta che, per 25 milioni di euro, rileva dal Lecce il centravanti montenegrino Nikola Krstović. Intanto, è tornato a Bergamo il nigeriano Ademola Lookman: si allenerà da solo fino ai primi di settembre.
Spazio, quindi, per un'intervista in esclusiva con Ange-Yoan Bonny, nuovo attaccante dell'Inter, che spiega perché l'approdo in maglia nerazzurra fosse scritto nel suo destino.
