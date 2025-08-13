Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Hojlund apre al Milan”

Veleno tra PSG e l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Luis Enrique lo esclude dalla rosa e, di fatto, lo mette sul mercato per 50 milioni di euro a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto: su di lui, il Manchester City. Il portiere, intanto, su 'Instagram' saluta già i tifosi parigini, spiegando come la colpa dell'addio non sia la sua.