Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Hojlund apre al Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'apertura concessa da Rasmus Højlund, attaccante del Manchester United, al trasferimento in rossonero. L'Atalanta, per sostituire Mateo Retegui, punta tutto invece su Rodrigo Muniz, centravanti del Fulham.

Veleno tra PSG e l'ex rossonero Gianluigi Donnarumma. Il tecnico Luis Enrique lo esclude dalla rosa e, di fatto, lo mette sul mercato per 50 milioni di euro a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto: su di lui, il Manchester City. Il portiere, intanto, su 'Instagram' saluta già i tifosi parigini, spiegando come la colpa dell'addio non sia la sua.

2-2 in amichevole, ieri, sera, tra Monza e Inter con i nerazzurri di Cristian Chivu apparsi un po' dietro nella preparazione mentre, in casa Juventus, cambia ruolo Teun Koopmeiners: da trequartista retrocede alla posizione di mediano.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 13 agosto 2025

