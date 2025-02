Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giménez-Joao Felix, super coppia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del recupero di campionato tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e l'Inter di Simone Inzaghi andato in scena ieri sera al 'Franchi'. Sorprendente e perentorio 3-0 per i viola, maturato per via di un gol di Luca Ranieri e della doppietta di Moise Kean.