Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giménez e Joao Felix per il Milan”

In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter e del recupero del centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu per il derby di domani contro il Diavolo. I nerazzurri, piuttosto passivi in questo mercato di riparazione, comunque vicini a piazzare il colpo Nicola Zalewski dalla Roma. La Juventus, ancora alla ricerca di un difensore centrale, stringe per Saba Goglichidze (Empoli) mentre il Napoli ha individuato in Allan Saint-Maximin, in prestito al Fenerbahçe ma di proprietà dell'Al-Ahli, il sostituto ideale per Khvicha Kvaratskhelia.