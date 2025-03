Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fàbregas o Sarri dopo Conceicao”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 1° marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Napoli-Inter, big match della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Il Napoli di Antonio Conte, secondo in classifica a quota 56 punti, tenta il sorpasso in vetta all'Inter di Simone Inzaghi, prima con 57.