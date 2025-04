Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’effetto derby rilancia il Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 28 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria (2-0) del Napoli di Antonio Conte al 'Maradona' contro il Torino di Paolo Vanoli. Grazie a una doppietta di Scott McTominay nel primo tempo gli azzurri restano in testa alla classifica di Serie A, con 74 punti. Stavolta, però, in solitaria.