Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Divertiteci un mondo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 14 giugno 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 14 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con l'imminente Mondiale per Club in cui saranno impegnate Inter e Juventus per quanto concerne il calcio italiano. La prima pagina della Rosea è totalmente dedicata a questo appuntamento, nella sua prima versione così ampia, che partirà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 negli Stati Uniti.