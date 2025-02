Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby Milan-Inter, sei bellissimo”

Del derby di Milano ha parlato alla 'rosea', in esclusiva, Christian Vieri. Per 'Bobo' tanti anni in nerazzurro e una piccola parentesi anche in rossonero: a suo dire, di Inzaghi il calcio più bello ma l'amico Conceição ha bisogno di tempo per decollare. Spazio anche alle notizie di mercato, perché il Milan sta per ufficializzare il colpo Santiago Giménez dal Feyenoord: sbarcato ieri in città, sosterrà in giornata le visite mediche e firmerà il contratto con il Diavolo. Nel pomeriggio sarà allo stadio. Acquisto anche per l'Inter, preso Nicola Zalewski in prestito con diritto di riscatto dalla Roma: andrà già in panchina.