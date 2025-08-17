Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Coppa Italia. Milan, si fa sul serio. C'è il Bari
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Coppa Italia. Milan, si fa sul serio. C'è il Bari. La Juventus segna in amichevole. Sprint Inter. Il Napoli davanti a tutti. Capello: "Allegri da Scudetto". Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
