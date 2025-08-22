Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport, Capello: “Milan attento, Allegri merita attaccanti top”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 22 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Inter. Un Diouf in più nel motore. Capello: "Milan attento, Allegri merita attaccanti top". Preso Boniface, oggi le visite. Napoli, Hojlund contatto. Fiorentina a valanga in Conference League. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
