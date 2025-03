Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri promuove la rosa del Milan”

In rete, per i nerazzurri, Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu su rigore. Ad aprile, ad attendere ora i Campioni d'Italia in carica ci saranno i tedeschi del Bayern Monaco . Un altro italiano, Gianluigi Donnarumma , protagonista nel martedì di Champions: fa i miracoli nei tempi regolamentari, in quelli supplementari e poi para anche due rigori. Il suo PSG sbanca 'Anfield' ed elimina il Liverpool .

In alto, sotto la testata, si parla di Juventus e Milan. In casa bianconera, Thiago Motta chiama la squadra a rapporto mentre l'ex capitano Giorgio Chiellini si appresta a diventare direttore generale del club. In quella rossonera, si pensa già al futuro. Massimiliano Allegri, in pole position per assumere il ruolo di allenatore nella prossima stagione, promuove a pieni voti la rosa del Diavolo.