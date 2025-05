Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri-Milan, Conte-Napoli”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le due notizie più importanti scaturite dalla giornata di ieri. La prima è il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan al posto di Sérgio Conceição. Per lui, contratto di due anni che possono diventare quattro in caso di Scudetto.