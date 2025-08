Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 1° agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, al termine della tournée dei rossoneri in Asia e Australia. "Il mio gruppo ha qualità e la testa giusta", ha detto il tecnico livornese dopo il rotondo 9-0 rifilato al Perth Glory.