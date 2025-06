Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 29 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del nuovo codice di Massimiliano Allegri per il Milan, che sarà la prima squadra di Serie A ad andare in ritiro. Visite mediche venerdì, big subito al lavoro, sveglia presto e doppi allenamenti agli ordini dell'allenatore livornese.