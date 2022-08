Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un mare di gol”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Serie A, al via oggi con ben quattro anticipi. Scenderà in campo il Milan campione d'Italia, alle 18.30, contro l'Udinese del neo allenatore Sottil. In vista dell'imminente inizio della nuova stagione, Rivera, Klinsmann, Sacchi, Adani e Mauro hanno detto la loro sul campionato che sta per iniziare. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).