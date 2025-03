Prima pagina Corriere dello Sport: “Una mattanza: Juve umiliata”

"Una mattanza', l'ha definito il quotidiano capitolino. "Un divario imbarazzante". In rete, per la squadra di Gian Piero Gasperini , sono andati Mateo Retegui , Marten de Roon , Davide Zappacosta e Ademola Lookman . La 'Dea' sogna lo Scudetto (con 58 punti è a - 2 dal Napoli e - 3 dall' Inter ), per la Juve è il k.o. interno più pesante di sempre dal 1967 .

In alto, sotto la testata, si parla del successo, 2-1, del Napoli sulla Fiorentina al 'Maradona'. Un gol per tempo, di Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, per restare in scia dei nerazzurri di Simone Inzaghi. E nel prossimo weekend di Serie A, attenzione, perché mentre il Napoli andrà a Venezia, Atalanta e Inter si sfideranno nel confronto diretto al 'Gewiss Stadium'.