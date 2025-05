Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutto fatto: Conte, Allegri, Italiano”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'incredibile giornata andata in scena ieri sul fronte panchine in Serie A e non soltanto. In casa Milan, addio ufficiale a Sérgio Conceição e firma del contratto per il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri: si attende soltanto il comunicato del club sul livornese.