Prima pagina Corriere dello Sport: “Turpe Turpin: Roma eliminata”

Basta, invece, l' 1-1 alla Lazio di Marco Baroni allo stadio 'Olimpico' contro il Viktoria Plzeň per passare il turno. In Conference League , successo netto ( 3-1 ) della Fiorentina contro il Panathinaikos . Ribaltata la sconfitta di Atene e viola ai quarti di finale. Intanto, già stasera, alle ore 20:45 , con Genoa-Lecce si inaugurerà il 29° turno della Serie A 2024-2025 .

Se Atalanta-Inter è uno spareggio Scudetto da ben 126 gol complessivi, in Fiorentina-Juventus il protagonista potrebbe essere l'ex Nico González, pagato 40 milioni di euro dai bianconeri ma autore, finora, di una stagione non positiva. Dopo il rigore annullato a Julián Álvarez in Atlético Madrid-Real Madrid di Champions League, la UEFA cambierà la regola sul doppio tocco del pallone in fase di tiro.