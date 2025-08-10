Prima pagina Corriere dello Sport: “Thiaw in Premier. Milan, ora Leoni”

Per Igor Tudor, allenatore della Juventus, questa sarà la stagione della rivalsa per Gleison Bremer e Teun Koopmeiners, mentre il Milan - che sta vendendo per 40 milioni di euro Malick Thiaw al Newcastle - vuole puntare, per la difesa, sul giovane Giovanni Leoni del Parma.
Ademola Lookman ha in testa solo l'Inter e, pertanto, l'Atalanta (ieri sconfitta 0-4 dal Colonia) prepara la multa per l'attaccante nigeriano. Raffica di amichevoli: Everton-Roma 0-1 (gol di Matías Soulé), Manchester United-Fiorentina 1-1 (rete all'esordio per Simon Sohm), Burnley-Lazio 0-1 (decide Matteo Cancellieri). In Palermo-Manchester City 0-3, invece, doppietta dell'ex milanista Tijjani Reijnders.
