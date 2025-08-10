Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Thiaw in Premier. Milan, ora Leoni”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Thiaw in Premier. Milan, ora Leoni”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Thiaw in Premier. Milan, ora Leoni'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 10 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 10 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'amichevole Napoli-Girona, terminata 3-2 per gli azzurri di Antonio Conte. Lampi del vero Kevin De Bruyne, con 2 gol e un assist al suo attivo. Per rinforzare il centrocampo, i campani pensano a Yunus Musah e a Florentino Luis.

LEGGI ANCHE

Per Igor Tudor, allenatore della Juventus, questa sarà la stagione della rivalsa per Gleison Bremer e Teun Koopmeiners, mentre il Milan - che sta vendendo per 40 milioni di euro Malick Thiaw al Newcastle - vuole puntare, per la difesa, sul giovane Giovanni Leoni del Parma.

Ademola Lookman ha in testa solo l'Inter e, pertanto, l'Atalanta (ieri sconfitta 0-4 dal Colonia) prepara la multa per l'attaccante nigeriano. Raffica di amichevoli: Everton-Roma 0-1 (gol di Matías Soulé), Manchester United-Fiorentina 1-1 (rete all'esordio per Simon Sohm), Burnley-Lazio 0-1 (decide Matteo Cancellieri). In Palermo-Manchester City 0-3, invece, doppietta dell'ex milanista Tijjani Reijnders.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 10 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA